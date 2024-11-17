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مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

04:04 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

بطرس وبنيامين ضحايا حادث المنيا

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كتب- محمد فتحي:

شهد طريق الصعيد الزراعي "مصر- أسوان"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمام قرية نزلة داود، بمركز سمالوط في المنيا، نتيجة اختلال القيادة.

البداية كانت بتلقي اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بحادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم "2318" "ن. ف. ر"، ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع كلًا من: "بطرس. ع. م."، 32 عاما، ميكانيكي، و"بنيامين. ع. ب."، 22 عاما، طالب، مقيمين بمركز سمالوط.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

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