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في قضية التزوير.. أولى جلسات استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما عام

07:00 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

محاكمة عصام صاصا

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كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة مستأنف جنايات الجيزة، الأحد، أولى جلسات نظر استئناف مطرب المهرجانات الشهير "عصام صاصا" وشقيقه محمد على حسبهما عام مع الشغل في قضية تزوير توكيل.

وعاقبت جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بحبس مطرب المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" وشقيقه "محمد" مع الشغل والسجن 10 سنوات للمتهمين الآخرين في واقعة تزوير محرر رسمي.

عصام صاصا جنايات الجيزة التزوير
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