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حيثيات حبس أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات

12:13 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

محاكمة أحمد ياسر المحمدي

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كتب -صابر المحلاوي:

كشفت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، المتهم بمواقعة فتاة بغير رضاها أثناء تواجده في قطر.

أوضحت المحكمة أن الواقعة تعود إلى مايو 2021، حين استدرج المتهم المجني عليها إلى غرفة نومه في قطر، وقام بالاعتداء عليها بعد أن شل مقاومتها، وفق التحقيقات، تعرف المتهم على الضحية عبر تطبيق "إنستجرام".

بحسب الحيثيات، لجأت المجني عليها للشرطة بعد إبلاغ والدها، وقدمت النيابة العامة القطرية طلبًا لتسليم المتهم، خاصة بعد صدور حكم غيابي ضده في قطر بالسجن 5 سنوات، تم تخفيضه لاحقًا استئنافيًا إلى براءة من تهمة المواقعة وتأييد عقوبة الحبس 3 أشهر بتهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات.

أكدت المحكمة المصرية أن الأدلة والبلاغات المقدمة دعمت قرار إدانة المتهم، الذي عاد إلى مصر بعد الحادثة وتهرب من تنفيذ العقوبة في قطر.

أحمد ياسر المحمدي اغتصاب فتاة قطر
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