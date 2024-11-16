النيابة الإدارية تستجيب لشكوى أحد المواطنين بسبب تراكم مياه الصرف الصحي حول منزله

كتب- صابر المحلاوي:

استجابت النيابة الإدارية، لشكوى أحد المواطنين التي رصدها مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، من خلال مقطع فيديو مصور للشاكي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضرر فيه من انتشار وتراكم مياه الصرف الصحي حول أساسات العقار المقيم به بناحية مدينة الحوامدية، بما يؤثر على سلامة العقار ويشكل تهديداً على قاطنيه.

وقامت النيابة الإدارية بتكليف المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية بسرعة الانتقال وفحص الشكوى، وتنفيذًا لذلك قامت لجنة من الوحدة المحلية بالانتقال لمكان العقار في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الجمعة، وأجرت معاينة شاملة للعقار على الطبيعة لتحديد الأعمال المطلوبة للإصلاح.

وصباح اليوم السبت استمعت وفاء طنطاوي وكيل النيابة، لأقوال صاحب العقار - والد الشاكي - ولأقوال مدير إدارة المرافق بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، والذي قرر أنه تم عمل جسَّات وأخذ عينة من المياه ومخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التنسيق بين كافة الأجهزة والأطراف المعنية لإزالة أسباب الشكوى.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة أعمال الصرف الصحي بالمنطقة وتقديم تقريرها للنيابة فور انتهاء أعمالها.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الآليات المستحدثة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد والتي تشمل:

الخط الساخن: 16117

البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

الرسائل التفاعلية القصيرة: 1411

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: 1411

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء: متاح علي كافة متاجر برامج تشغيل الهواتف الذكية

بخلاف الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى والتي تشمل:

البريد العادي.

الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١

الحضور الشخصي

العنوان: مبنى رئاسة النيابة الإدارية - ميدان النجدة - الحي الرابع - مدينة السادس من أكتوبر