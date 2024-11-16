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4 ديسمبر.. الحكم في دعوى منع عرض فقرة "شيخ الحارة" في برنامج "العرافة"

09:37 م السبت 16 نوفمبر 2024

برنامج شيخ الحارة والجريئة

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز الدعوى رقم 868 لسنة 16 ق، المقامة من طارق نور ضد الإعلامية بسمة وهبة وآخرين، للحكم بجلسة 4 ديسمبر.

وطالب طارق نور في دعواه بوقف عرض برنامج "العرافة" ومنع فقرة "شيخ الحارة"، مدعيًا التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، كونه المالك لفكرة "شيخ الحارة" والمسجل قانونًا، كما طالب بتعويض مادي وأدبي.

وقال "نور" إن بسمة وهبة، استخدمت الفكرة نفسها في برنامجها "العرافة" الذي عُرض خلال رمضان 2023 عبر عدة قنوات فضائية.

صدر قرار المحكمة بعد الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب لبحث حقوق الملكية الفكرية.

وصرح هيثم عباس المستشار القانوني لقناة النهار، أن القناة قدمت كافة المستندات التي تثبت دفاعها عن حقوقها، مشددًا على حق أي شخص أو جهة في حماية ملكيته الفكرية.

شيخ الحارة الجريئة العرافة
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