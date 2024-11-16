إعادة تدوير الأكاذيب.. حقيقة الخطاب المنسوب للداخلية عن فض رابعة والنهضة



كتب -علاء عمران:

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمناً أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الإعتصامات بميداني "رابعة العدوية والنهضة".

وأكد المصدر أن المنشور "مفبرك" وسبق تداوله منذ عدة أعوام وتم نفيه في حينه، وأن ذلك يدلل على حالة الإفلاس التي تعاني منها جماعة الإخوان الإرهابية ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها للتغطية على جرائمها.