بداخلها 1.75 مليون قطعة.. ضبط عامل يُدير ورشة تصنيع ألعاب نارية

كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها وبحوزته حوالي 1.75 مليون قطعة ألعاب نارية

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أفادت قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها الكائنة بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط العامل بداخلها وعثر بداخلها على 1.75 مليون قطعة ألعاب نارية بالإضافة إلى كمية من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.