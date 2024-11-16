بـ 1.2 مليون جنيه.. القبض على عنصر إجرامي في مطروح بحوزته 15 كجم حشيش

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القبض على عنصر إجرامي، بحوزته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بـ 1.2 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أفادت قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

قُدرت القيمة المالية للمخدر المضبوط بحوالي 1.2 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم لمتاجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات والحفاظ على النشء.