الداخلية تعلن مواعيد قرعة الحج 2025 (تفاصيل)
كتب- علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، موعد البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2024/11/20 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26 .. على النحو التالي:
⚫ الأربعاء الموافق 2024/11/20
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).
⚫ الخميس الموافق 2024/11/21
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).
⚫ السبت الموافق 2024/11/23
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).
⚫ الأحد الموافق 2024/11/24
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).
⚫ الإثنين الموافق 2024/11/25
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).
⚫ الثلاثاء الموافق 2024/11/26
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).
فيديو قد يعجبك: