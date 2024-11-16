الداخلية تعلن مواعيد قرعة الحج 2025 (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، موعد البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2024/11/20 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26 .. على النحو التالي:

⚫ الأربعاء الموافق 2024/11/20

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

⚫ الخميس الموافق 2024/11/21

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).

⚫ السبت الموافق 2024/11/23

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

⚫ الأحد الموافق 2024/11/24

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).

⚫ الإثنين الموافق 2024/11/25

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).

⚫ الثلاثاء الموافق 2024/11/26

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).