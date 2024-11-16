15 صورة ترصد زيارة وزير العدل لمجمع محاكم كفرالشيخ

كتب- أحمد أبو النجا:

توجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى محافظة كفر الشيخ في زيارة ميدانية، حيث كان في استقباله اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في ديوان عام المحافظة.

ثم قام الوزير بجولة تفقدية لمجمع محاكم كفر الشيخ، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه في المحاكم والجهات القضائية بالمجمع.

رافق الوزير خلال الزيارة كل من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن هذه الزيارة تأتي في إطار نهج الوزارة المتواصل للقيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات التابعة لها في مختلف أنحاء الجمهورية.

خلال جولته، تفقد الوزير أعمال رفع كفاءة المبنى بالكامل في مجمع محاكم كفر الشيخ، بما في ذلك محكمتي مركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، ومأمورية الاستئناف، وقاعات الجلسات، وغرف المداولة، وكذلك مكتب النيابة الإدارية، واستراحة المحامين.

كما عقد الوزير لقاءً مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة كفر الشيخ الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار محمد أحمد أبو زيد، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية. في اللقاء، استعرض الوزير جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز القضايا، كما أكد على رؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة، وحثهم على العمل بجدية لضمان سرعة الفصل في الدعاوى القضائية.

وتابع الوزير لقاءه مع المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية بمحافظة كفر الشيخ، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز الأعمال القضائية في سبيل تحقيق العدالة.

كما زار الوزير نقابة المحامين الفرعية في المحكمة، حيث أكد على الدور الهام للمحامين في المنظومة القضائية، وضرورة مشاركتهم الفعالة مع القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين، حيث تم فحصها والاستماع إلى مقترحاتهم، في خطوة تؤكد حرص وزارة العدل على التواصل مع المواطنين وتحقيق العدالة بشكل شامل وعادل.





