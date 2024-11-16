زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة يوم مناهضة العنف ضد المرأة

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة حملة "الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" على أن تبدأ من اليوم "السبت"، وحتى الخامس من ديسمبر المقبل، ولا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يذكر أن حملة "الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" تبدأ فعالياتها من يوم 25 نوفمبر الجاري وحتى يوم 10 ديسمبر القادم.

وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن هذه الزيارة الاستثنائية تأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وحرصا منها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.