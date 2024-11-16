ضبط مدير مطبعة في القليوبية بحوزته 18 ألف كتاب مُقلد

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، المدير المسؤول عن مطبعة، بحوزته أكثر من 18 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بالمخالفة للقانون.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها وتم ضبط المدير المسؤول وعثر بداخلها على 18029 نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المذكورة بالمشاركة مع مالك المطبعة بهدف تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع صورها وخاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.