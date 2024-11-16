بينهم استهداف الشباب.. النيابة توجه 3 اتهامات لـ البلوجر الشهيرة وشريكها الأجنبي

كتب- أحمد عادل:

تُواصل النيابة العامة، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة اتهام البلوجر، والمذيعة المشهورة "د. ف" وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بحيازة وترويج مخدر GHP.

ووجهت النيابة 3 اتهامات: وهي أنها وشريكها الأجنبي قاما بالاتجار في مخدر GHP والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات".

كما وجهت لهما تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة لتهمة تهريب المواد المخدرة، وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.

وقررت النيابة العامة بالتجمع الخامس، بحبس مقدمة البرامج الشهيرة "د.ف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بحيازة المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال المذيعة والبلوجر الشهيرة "د.ف"، عن أقوال المتهمة التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، وعدم صلتها بالعقار المخدر GHP المضبوط معها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على المذيعة والبلوجر الشهيرة "د.ف"، وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة حيازة المواد المخدرة في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشف مصدر أمني، إنه تم القبض على المذيعة والبلوجر الشهيرة "د.ف" داخل فيلا تمتلكها بالقاهرة الجديدة وليس في الطريق العام، وعُثر بحوزتها على العقار المخدر GHP.

"مخدر اغتصاب الفتيات GHP".. قرار جديد من النيابة بشأن البلوجر الشهيرة والأجنبي