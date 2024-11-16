الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفلة من والدها في الجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط سيدة في محافظة الجيزة، لارتكابها واقعة اختطاف طفلة بهدف استغلالها في أعمال التسول واستجداء المارة، وتمت إعادة الطفلة إلى أسرتها.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من نجار مسلح مقيم في دائرة مركز شرطة الفيوم، يفيد باختفاء ابنته البالغة من العمر 5 سنوات أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة القسم.

وأوضح أنه أثناء وجوده برفقة ابنته فوجئ بعدم وجودها بعد مغادرة سيدة كانت قد مداعبتها.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، عن تحديد هوية مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية. تبين أنها تقوم بأعمال التسول واستجداء المارة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة وبرفقتها الطفلة المختطفة. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، واختطاف الطفلة لاستغلالها في التسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.