بعد سداد الغرامة.. أحمد فتوح يغادر المحكمة بعد حكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

كتب- رمضان يونس:

غادر اللاعب أحمد فتوح محكمة جنايات مرسى مطروح، بعد تسديد الغرامة المقررة عليه في الحكم الصادر ضده، والذي قضى بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.

وقد سمحت قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة للاعب بمغادرة مقر المحكمة بعد تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكم.

كانت محكمة جنايات مرسي مطروح، قضت اليوم السبت، بمعاقبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ في اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في قتل الأمين الراحل السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح، وقررت إلغاء رخصة القيادة الخاصة باللاعب.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إمام محمد الصرفي وعلاء بسيوني عبيد ومحمد فؤاد حافظ وسكرتارية حسن محمد وأحمد عزت.

وشهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجد أمني مُكثف تزامنًا مع انعقاد ثالث جلسات مُحاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الأمين "الشوبكي".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز - في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة تحمل أرقام " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر الحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.