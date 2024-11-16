نصبوا على راغبي السفر.. ضبط 7 شركات "بدون ترخيص" في المحافظات

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بالخارج، والنصب على المواطنين.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام عدد من الشركات والمكاتب بإلحاق العمالة بالخارج، وتنظيم برامج سياحية، حيث بلغ عدد هذه الشركات 7 شركات ومكتب غير مرخص.

كانت تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اتخذت مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة لتنظيم برامج سياحية أو دينية مخالفة لما هو معلن عنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكتب، وتم ضبط عدد من المضبوطات تشمل برامج سياحية دينية، تذاكر طيران، تأشيرات سياحية، مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، بالإضافة إلى طلبات زيارات خاصة وعائلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.





