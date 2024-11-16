"من إنستجرام للمنزل".. ماذا قالت المحكمة في حيثيات حكمها على أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة؟

كتب- أحمد عادل

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، حيثيات حكمها على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر، في القضية التي حملت رقم 3416 لسنة 2024 جنايات عابدين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث أن النيابة العامة اتهمت أحمد ياسر المحمدي لأنه في 18 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة في قطر، حال كونه مصريًا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد واقع المجني عليها "إ. ج" بغير رضاها بأن أستدرجها تحايلا إلى غرفة نومه وغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش وحسر عنها ملابسها فقاومته فجثم عليها بثقله وتعدى عليها ضربا طابقا بيديه على فخديها ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها محدثا إصاباتها الموصوفة وما أن خارت قواها حتى أكمل العلاقة معها ومن ثم عاد الى القطر المصري بعد ارتكاب الواقعة وأحيل للمحكمة.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات ياسر المحمدي المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 3 سنوات عن تهمة المواقعة بالأكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، وأستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى اصدار طلب التسليم.

وأكملت الحيثيات، أن الثابت مما أبلغت به المجني عليها من تعرفها على المتهم على تطبيق إنستجرام وتواعدا ثم اصطحبها بسيارته إلى منزله وما أن دخلا حتى صعدت برفقته إلى غرفة نومه وحال تأملها للغرفة دفعها بقوة إلى السرير فقاومته واستغاثت إلا أنه تمكن من حسر ملابسها ثم قام بخلع ملابسه وجذبها لإقامة علاقة رغما عنها ثم تركته واستقلت سيارة أجره بعد أن جمعت أغراضها وعادت لمنزلها وفي الصباح أخبرت والدها بالواقعة وتوجهها الي قسم الشرطة.