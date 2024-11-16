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بقيمة 12 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي

12:05 م السبت 16 نوفمبر 2024

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قضايا اتجار النقد الأجنبي
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