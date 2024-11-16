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"مخدر اغتصاب الفتيات GHP".. قرار جديد من النيابة بشأن البلوجر الشهيرة والأجنبي

12:00 م السبت 16 نوفمبر 2024
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كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، إرسال عينة من المواد المضبوطة مع البلوجر الشهيرة "د. ف"، وشخص يحمل جنسية إحدى الدول، للمعمل الكيميائي، للتأكد من نوع المخدر، وإعداد تقرير مفصل عنها.

كانت النيابة العامة بالتجمع الخامس قررت في وقت سابق، بحبس مقدمة البرامج الشهيرة "د.ف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بحيازة المواد المخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن القاهرة، على المذيعة والبلوجر الشهيرة "د.ف" وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة حيازة المواد المخدرة في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشف مصدر أمني، إنه تم القبض على المذيعة والبلوجر الشهيرة "د.ف" داخل فيلا تمتلكها بالقاهرة الجديدة، وليس في الطريق العام، وعُثر بحوزتها على على العقار المخدر GHPـ والمعروف بـ "مخدر اغتصاب الفتيات".

النيابة العامة القاهرة الجديدة مديرية آمن القاهرة الأجهزة الأمنية مخدر GHP
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