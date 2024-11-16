لعدم ظهور علامات فقدان التوازن.. دفاع فتوح يدفع ببطلان تحليل المخدرات | فيديو

كتب- رمضان يونس:

دفع محامي لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، خلال رابع جلسات محاكمته اليوم، ببطلان عينة تحليل المخدرات التي تم أخذها للاعب بعد القبض عليه.

وأشار المحامي إلى أن اللاعب لم يظهر عليه أي علامات واضحة تدل على فقدان التوازن أو التفاعل غير الطبيعي فور القبض عليه، وهو ما يعزز صحة دفوعه.

وفي الجلسة، أكد الدفاع أن الإجراءات التي تم اتخاذها لم تكن سليمة قانونيًا، كما أشار إلى أن التقارير الطبية والعلامات السلوكية للاعب لم تكن تشير إلى تعاطي المخدرات أو تأثيرها عليه في تلك اللحظة.

وحضر "فتوح" وداخل قاعة المحكمة وسط تواجد أمني مُكثف، قبل أن تبدأ الجلسة، إذ وضع حرس القاعة اللاعب داخل قفص الاتهام لحين استجوابه من القاضي، عقب إخلاء سبيله في الجلسة السابقة للمرة الثانية، بعدما تنبه عليه الحضور بالجلسة.

وشهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجد أمني مُكثف تزامنًا مع انعقاد رابع جلسات مُحاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الأمين "الشُبكي" عن طريق الخطأ.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" ـ بمحافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.