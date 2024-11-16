قضية "فتوح والشُبكي".. الجنايات تتسلم وثيقة النيابة الحسبية بالتصالح مع لاعب الزمالك في القتل الخطأ

كتب - رمضان يونس:

بدأت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسي مطروح، اليوم السبت؛ جلسة سماع مرافعة فريق دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر وقتل الأمين الراحل السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

تنعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إمام محمد الصرفي وعلاء بسيوني عبيد ومحمد فؤاد حافظ وسكرتارية حسن محمد وأحمد عزت.

في مستهل الجلسة؛ تقدم وكيل ورثة الراحل الشبكي للمحكمة، المحامي شنودة مكارم، صورة رسمية من قرار نيابة الإسكندرية (النيابة الحسبية) الذي وافقت فيه على تفويض لزوجة الراحل الشبكي كونها الوصية على بنتيها القُصر "روان وجودي" في إتمام التصالح مع لاعب الزمالك "أحمد فتوح"؛ بعدما تسلمت الأرملة القرار من النيابة؛ بهذا تنقضي دعواها الجنائية والمدنية أمام المحكمة بالتصالح مع اللاعب في تهمه القتل الخطأ.

وكان المستشارين القانونيين أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان وكيلا اللاعب أحمد فتوح طلبا من القاضي أجلا لاستكمال إجراءات التصالح، وأخذ تصريح من النيابة الحسبية بالتصالح عن القصر بنات الضحية أمين الشرطة، وجهازيتهما للمرافعة النهائية في القضية أمام المحكمة للفصل في الدعوى.

وتصالحت أرملة الراحل أمين الشرطة أحمد السيد الشوبكي، ضحية حادث دهس لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، خلال نظر ثالث جلسات مُحاكمة اللاعب في القضية، إذ تنازلت - كونها الوصية على الأبناء ـ أمام هيئة المحكمة، وأشقاء المجني عليهم، عن الحق المدني و الدعوى الجنائية ضد اللاعب بالقتل الخطأ لزوجها، بمحض إرادتها عنها وعن بنتيها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" ـ بمحافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.