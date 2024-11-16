لبدء محاكمته.. لاعب الزمالك يسلم نفسه للشرطة في قضية "فتوح والشُبكي" | صور

كتب - رمضان يونس:

سلم لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح نفسه، إلى قوات الشرطة بمحكمة جنايات مطروح، لمثوله أمام القاضي مجددًا في جلسة مرافعة دفاعه بالقضية، عقب وصوله رفقة فريق دفاعه قبل انعقاد رابع جلسات مُحاكمته.

وحضر "فتوح" وداخل قاعة المحكمة وسط تواجد أمني مُكثف، قبل أن تبدأ الجلسة، إذ وضع حرس القاعة اللاعب داخل قفص الاتهام لحين استجوابه من القاضي، عقب إخلاء سبيله في الجلسة السابقة للمرة الثانية، بعدما تنبه عليه الحضور بالجلسة.

وشهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجد أمني مُكثف تزامنًا مع انعقاد رابع جلسات مُحاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الأمين "الشُبكي" عن طريق الخطأ.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" ـ بمحافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.