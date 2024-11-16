لتوفير ملابس بسعر مخفض.. انطلاق مبادرة كلنا واحد "بداية شتاء دافئ"

كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مبادرة "كلنا واحد" تحت شعار "بداية شتاء دافئ"، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، لتوفير مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية. سيتم توزيع هذه المنتجات عبر المنافذ والأسواق التجارية الكبرى التي يمكن العثور عليها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، إضافة إلى سعي الوزارة المستمر لتعزيز المسؤولية المجتمعية عبر تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وفي إطار التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، تم توفير ملابس شتوية ومستلزمات أخرى، وتم التوسع في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، ليتم إضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للمنتجات الغذائية وغير الغذائية. تشمل المبادرة توزيع السلع عبر 2451 منفذًا و4 معارض رئيسية في مختلف المحافظات.

كما تواصل وزارة الداخلية توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، بالإضافة إلى سرادقات في الميادين الرئيسية وقوافل سيارات "أمان" التابعة للوزارة التي تساهم في توفير السلع للمواطنين في مختلف المناطق.



