لإنعقاد آخر جلسات القضية .. وصول أحمد فتوح للجنايات

كتب -رمضان يونس:

وصل "أحمد فتوح" لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، إلى مقر محكمة جنايات مطروح، وسط حراسة أمنية مُشددة، لإنعقاد رابع جلسات مُحاكمته في واقعة قتله عن طريق الخطأ الامين "أحمد الشبكي" حال قيادته سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.



تنعقد هيئة الدائرة الثانية جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إمام محمد الصرفي وعلاء بسيوني عبيد ومحمد فؤاد حافظ وسكرتارية حسن محمد وأحمد عزت

خلال نظر الجلسة، تسمتع هيئة المحكمة؛ إلى مرافعة دفاع المستشار أشرف عبد العزيز و مصطفي رمضان الموكلين من قبل اللاعب أحمد فتوح، و تتسلم من زوجة الراحل الشبكي قرار النيابةالحسبية والذي وقفت فيه للوصية في إتمام التصالح مع لاعب الزمالك

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين،حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" ـ بمحافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.