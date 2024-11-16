لتقديم إقرار بالتصالح.. وصول زوجة ضحية الدهس من أحمد فتوح جنايات مطروح | صور

كتب -رمضان يونس:

وصلت منذ قليل أرملة الراحل "أحمد الشوبكي" برفقة المحامي الموكل بالدفاع عن الحق المدني إلى محكمة جنايات مطروح، حيث قدمت إقرارًا بموافقة النيابة الحسبية على التصالح باسمها كوصية عن ابنتيها القاصرتين مع اللاعب "أحمد فتوح" لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، المتهم بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر والتسبب في وفاة الأمين "الشوبكي" عن طريق الخطأ.

وحضر من أسرة "الشوبكي"؛ زوجة الراحل دون بناتها القُصر؛ إذ من من المقرر تقديم وثيقة رسمية تفيد بتنازلهم عن الحق المدني والدعوي الجنائية أمام هيئة المحكمة ضد اللاعب "أحمد فتوح"؛بعد موافقة النيابة الحسبية لها على التصالح الرسمي مع اللاعب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين،حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" ـ بمحافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.