الداخلية تكشف تفاصيل ضبط عصابة دولية لترويج مخدر اغتصاب الفتيات "GHP"

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شخص يحمل جنسية أجنبية، يقيم بمنطقة التجمع الخامس، لاتهامه بالاتجار في مخدر "GHP" المعروف بمخدر الاغتصاب.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استيراد المتهم للمخدر عبر مواقع إلكترونية دولية وتهريبه إلى مصر مخفيًا داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، من القبض عليه وضبط نحو ١٨٠ لترًا من مادة "GHP". وخلال التحقيقات، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متعاونة معه، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ولها سوابق جنائية، إذ يشتبه بترويجها للمخدر مقابل مبالغ مالية، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوي على كمية من "GHP" وبعض الأقراص المخدرة.

وقدّرت وزارة الداخلية قيمة المضبوطات بنحو ١٤٥ مليون جنيه، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.