"كانت بمفردها ولا وجود لشخص أجنبي".. محامي المذيعة الشهيرة يكشف آخر تطورات التحقيقات

كتب - أحمد عادل:

كشف محمد الراعي، محامي المذيعة والبلوجر الشهيرة "د. ف"، عن تفاصيل جديدة في التحقيقات التي تجري معها على خلفية اتهامها بحيازة عقار GHP المخدر.

وقال الراعي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إنه تم إصدار أمر بالقبض على المذيعة "د. ف" وتفتيش منزلها بناءً على تحريات مأمور الضبط القضائي التي أفادت بأنها متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف محامي المذيعة الشهيرة أنه دفع ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، معتبرًا أن التحريات لا أساس لها من الصحة، كما دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش.

وفيما يتعلق بما تردد من شائعات حول وجود شريك أجنبي، نفى المحامي هذه الأخبار تمامًا، مؤكداً أن موكلته تم القبض عليها أثناء تواجدها بمفردها في مسكنها بالتجمع الخامس.

كما أشار إلى أنه تم العثور على زجاجة دواء وشريط من عقار GHP المعروف بـ"عقار الاغتصاب" أثناء تفتيش منزلها.

ووجهت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة للمذيعة "د. ف" تهمتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار في عقار GHP. وقد قررت النيابة حبس المذيعة الشهيرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، بالإضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ بشأنها.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، "مش بتاعتي".

كانت إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بحيازة الإعلامية مواد مخدرة، وبناءً على ذلك، قامت القوات برصد تحركاتها للتأكد من صحة المعلومات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الإعلامية، حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة في منطقة التجمع.

تحفظت القوات على المضبوطات، واقتادت المتهمة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، ثم إحالتها إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها.