كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات الجهات المختصة تطورات جديد في قضية الإعلامية الشهيرة التي تم ضبطها، وبحوزتها مواد مخدرة في منطقة التجمع.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الإعلامية والبلوجر الشهيرة في شقتها الخاصة بالقاهرة الجديدة، وليس في الطريق العام كما كانت بعض الأنباء قد أفادت سابقًا، أثناء تفتيش الشقة، عُثر على العقار المخدر GHP.

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بحبس الإعلامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها في منطقة التجمع.

وفي التحقيقات، أنكرت الإعلامية الاتهامات المنسوبة إليها، قائلة "مش بتاعتي"، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للحصول على تفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير وافٍ.

بدأت القضية بعد ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن الإعلامية المذكورة قد تكون حاملة للمواد المخدرة، بناءً على هذه المعلومات، تم تتبع تحركاتها لضمان صحة البلاغات، بعد التأكد من صحة المعلومات، تم القبض عليها في شقتها.

عُثر في حوزة الإعلامية على مواد مخدرة من نوع GHP، وهي مادة مخدرة تستخدم عادة في بعض أنواع المخدرات المسببة للإدمان.

تم تحريز المواد المخدرة وأخذها إلى المعمل الكيميائي للتأكد من نوع المادة المضبوطة، وأُحيلت الإعلامية إلى النيابة العامة، والتي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى طلب تحريات إضافية بشأن الواقعة.