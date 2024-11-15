"مش بتاعتي".. النيابة تأمر بحبس إعلامية شهيرة بتهمة حيازة مخدرات

كتب- أحمد عادل:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بحبس إعلامية ويوتيوبر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها وبحوزتها مواد مخدرة في منطقة التجمع.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، بالإضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ بشأنها.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، "مش بتاعتي".

كانت إدارة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد بحيازة الإعلامية مواد مخدرة. وبناءً على ذلك، قامت القوات برصد تحركاتها للتأكد من صحة المعلومات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الإعلامية، حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة في منطقة التجمع.

تحفظت القوات على المضبوطات، واقتادت المتهمة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، ثم إحالتها إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.