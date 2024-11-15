حبس "حرامية" بالوعات الصرف الصحي بالقاهرة 4 أيام

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في القاهرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بإحدى المناطق بالقاهرة .

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، وبحوزتهم 6 غطاء بالوعة صرف صحي "متحصلات واقعة السرقة" – الآداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهة المتهيمن اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها المتقدم.