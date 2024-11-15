القبض على 82 شخصا من معلمين الكيف في دمياط

كتب- علاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بتوجيه عدة حملات أمنية؛ استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة دمياط.

وأسفرت جهودها عن ضبط 73 قضية، ضُبط خلالهم 82 متهما، وبحوزتهم "386,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 146,150 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,620 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 126,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 891 قرص مخدر – بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 64 فرد محلى – 249 طلقة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.