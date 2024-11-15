ضبط مذيعة شهيرة بتهمة حيازة مخدرات في القاهرة الجديدة



كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مذيعة تُدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء تواجدها في القاهرة الجديدة.

وجاءت الواقعة بعد اشتباه رجال الأمن في فتاة تقود سيارة بصحبة أحد أصدقائها، حيث عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة بعد تفتيش السيارة. وكشفت التحريات أن المتهمة عملت في السابق مقدمة لبرنامج تلفزيوني، وتعمل حاليًا كـ"بلوجر" على منصات التواصل الاجتماعي.

تم القبض على المتهمة وصديقها، والتحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للواقعة وعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.