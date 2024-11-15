جريمة في وضح النهار.. متسولة تختطف طفلة من والدها بالهرم

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على سيدة متسولة بعد قيامها بخطف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من والدها بمنطقة الهرم، بهدف استغلالها في التسول.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باختطاف الطفلة أثناء تواجدها مع والدها بموقف سيارات في منطقة الهرم. وأوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته، فاجأته السيدة واختطفت الطفلة.

بتكثيف التحريات تحت إشراف المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تم تحديد هوية المتهمة وتبين أنها سيدة متسولة. وبإعداد كمين لها، تمكن رجال المباحث من القبض عليها وهي بصحبة الطفلة.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.