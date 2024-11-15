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ضبط دجال يروج للعلاج الروحاني بالاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

01:32 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من القبض على شخص، مقيم في منطقة البساتين بالقاهرة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في دائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية. وبحوزته 3 هواتف محمولة، تبين من خلال فحصها احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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