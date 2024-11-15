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ضبط 99 قطعة سلاح ناري و294 قضية مخدرات في 24 ساعة

12:29 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

حملات أمنية

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 99 قطعة سلاح ناري و294 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 60,898 حكم قضائي متنوع.

تنفيذ 60,898 حكم قضائي وضبط 88 متهما بحوزتهم أسلحة نارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تنفيذ حملة أمنية مكبرة في جميع مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 99 قطعة سلاح ناري بحوزة 88 متهما، بالإضافة إلى تنفيذ 60,898 حكم قضائي متنوع، تمثل في أحكام جنائية ومدنية متنوعة.

مخدرات وهاربين من العدالة

كما أسفرت الحملة عن ضبط 294 قضية مخدرات، وضبط 16 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية. كما تم ضبط 19 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 254 دراجة نارية مخالفة.

تفتيش على الطرق السريعة

وقامت الحملة بتفتيش 16,454 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى فحص 47 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

حملات أمنية وزارة الداخليةو تنفيذ أحكام
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