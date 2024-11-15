خدعة السفر للعمل بالخارج.. 18 شركة سياحية غير مرخصة في قبضة الأمن



كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على القائمين على 18 شركة سياحية تعمل دون ترخيص، وذلك بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.



أساليب الشركات في النصب

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لتصاريح العمل وعدد من الجهات الأمنية، أن بعض الشركات غير المرخصة لجأت إلى الإعلان عن برامج سياحية وخدمات سفر وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أدلة تثبت الاحتيال

أسفرت عمليات المداهمة عن ضبط مجموعة من الأدوات والوثائق، منها برامج سياحية وتذاكر طيران وأختام شركات وصور جوازات سفر وطلبات توظيف بالخارج، إلى جانب أجهزة هاتف وحواسيب تحتوي على أدلة تثبت ممارسة تلك الشركات لعمليات النصب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الشركات المتورطة، وباشرت النيابة التحقيق.