مقطع فيديو يكشف جريمة سرقة بالوعات الصرف الصحي في القاهرة



كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أربعة أشخاص على متن دراجة نارية "تروسيكل" يقومون بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في إحدى مناطق القاهرة.

وبعد التحريات والفحص، نجحت الشرطة في تحديد هوية المتهمين الستة وضبطهم، وبحوزتهم ستة أغطية بالوعات للصرف الصحي كانت من مسروقات الواقعة، بالإضافة إلى الأداة المستخدمة في تنفيذ السرقة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية استُخدمت في الجريمة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.