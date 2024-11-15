ضربات متتالية لأوكار المخدرات.. توصيات هامة من مؤتمر أمني موسع

كتب- علاء عمران:

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر الثاني والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار "مكافحة المخدرات في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري". شارك في المؤتمر عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، إضافةً إلى عدد من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.

تمحورت أعمال المؤتمر حول عدد من القضايا الأساسية، أبرزها تقييم مدى انتشار المخدرات على المستويين الدولي والإقليمي، وتفعيل أُطر التعاون الدولي لدعم عمليات الاستهداف المسبق لجرائم تهريب المخدرات عبر الحدود. كما ناقش المؤتمر أهمية تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية لتحسين الأداء الأمني في مواجهة مشكلة المخدرات، وتعزيز الرقابة على المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات التخليقية للحد من تصنيعها.

من بين المحاور الأخرى، تطرق المؤتمر إلى أحدث الأساليب لمواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات، وأهمية تكثيف جهود مكافحة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، فضلًا عن الكشف عن حالات التعاطي بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس، وأكد الحضور على أهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية في مجال الوقاية من التعاطي والإدمان.

وتوصل المشاركون إلى عدة توصيات مهمة لدعم جهود مكافحة المخدرات، أبرزها:

تكثيف الرقابة على المنافذ الشرعية ومنع تهريب المواد المخدرة عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة.

استمرار التنسيق الفعال مع القوات المسلحة للحد من جرائم التهريب وإعداد حملات مكثفة لإبادة الزراعات المخدرة.

تعزيز الحملات الأمنية في محيط المدارس والجامعات والأندية.

التعاون مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية لتوعية المجتمع بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.

شهد المؤتمر حضور عدد من رجال الدين والخبراء والقيادات الأمنية المتخصصين في مكافحة المخدرات، الذين شددوا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لحماية المجتمع وتقليل الطلب على المخدرات ضمن منظومة شاملة تستهدف تعزيز الأمن القومي المصري.