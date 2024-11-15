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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

10:44 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

تجارة العُملة

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كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 14 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت الـ 14 مليون جنيه.

وتأتي الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

تجارة العُملة حملات أمنية جرائم الأموال العامة
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