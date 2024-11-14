بعد زواج دام عقدين.. عاطل ناهيا ينهي حياة زوجته بسبب "مصروف البيت"



كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل من ناهيا بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل زوجته بمقص أمام أطفاله، إثر خلافات بينهما على مصروف البيت في بولاق الدكرور بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

واستمعت الهيئة إلى مرافعة صلاح عبد الله، دفاع المتهم، الذي استند إلى انتفاء جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وبطلان أمر الإحالة، وعدم معقولية الواقعة، وكيدية الاتهام من قبل الشاهد الأول بسبب وجود خلافات مع المتهم، مشيرًا إلى تعارض أقواله مع أقوال نجل المجني عليها. وبناءً على ذلك، عدلت المحكمة وصف وقيد الجريمة من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى الموت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "أيمن .م.ب" في تحقيقات الدعوى رقم 20613 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4473 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "ف. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما. حيث عقد العزم على قتلها، فظفر بها وتعدى عليها ضربًا. حاولت الزوجة الدفاع عن نفسها، فاستل "مقصًا" واستخدمه في ضربها، مُسددًا لها عدة طعنات قاتلة في أنحاء جسدها، قاصدًا بذلك قتلها، وأحدث إصابتها التي تم إثباتها في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها كما ورد في التحقيقات.

وباستجواب "أيمن .م" في تحقيقات النيابة العامة، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه إثر خلاف نشب بينه وبين زوجته داخل مسكنهما بسبب مصروف المنزل، قام بالتعدي عليها وطعنها عدة طعنات باستخدام مقص حديدي، قاصدًا إزهاق روحها.