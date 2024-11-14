"افتكرته دجال وقررت أتخلص منه".. ماذا قال المتهم بقتل مسن في مدينة نصر؟ (نص تحقيقات)



كتب- أحمد عادل

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة مقتل مسن والشروع في قتل آخر على يد "فرّاجي" بمدينة نصر، مفاجأة في اعترافات المتهم، حيث إنه أقدم على قتل المجني عليه ظنًا منه أنه دجال.

وحصل مصراوي على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل مسن والشروع في قتل آخر، وجاءت اعترافات المتهم كالآتي:

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازتك سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: أنا كنت عايز أقتل الدجال بيها.

س: ما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إني محجوز في قسم مدينة نصر على ذمة قضية سلاح أبيض، واتعرضت على النيابة امبارح الصبح وخدت إخلاء سبيل وبعدين طلعت من القسم، والصبح نزلت من البيت وأثناء ما كنت معدي من أمام محل فراخ لقيت زبون لابس تيشيرت عليه طلاسم وتعاويذ وفجأة اختفى، فأخدت سكينة من محل الفراخ ودورت عليه وفجأة لقيته قاعد على بوابة الموقع، فحسيت بجاذبية إني عايز أقتله.

وما هو تصرفك بعد ذلك؟

ج: روحت عليه وأول ما رحت له لقيت واحد جالي بيتكلم معايا بطريقة مش كويسة، طعنته بالسكينة من غير ما أفكر. راح جري هو وحد كمان كان معاه، واتبقى الراجل الكبير لقيته بيبرقلي بعينه، طعنته في قلبه راح وقع على الأرض وطعنته في رقبته ووشه وبطنه، وحطيت عليه تراب وبلاستيك وجرادل كانوا في الموقع عشان أدفنه. لقيت ناس بتتجمع فخرجت رميت عليهم طوب وكلهم كانوا بيجروا مني لحد ما اتجمعوا عليا سواقين تكاتك اتلموا عليا ضربوني ومسكوني والشرطة جت وخدوني على القسم وجابوني على هنا النهارده.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل النهارده الظهر في الموقع.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي.

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج: أنا رحت هناك بالصدفة.

س: ما هي علاقتك بأي منهم أحمد ممدوح عبد الله ومبروك بدوي سيد، وهل من ثمة خلافات سابقة فيما بينك وبينهما؟

ج: معرفش حد بالأسماء.

س: ما هي وجهتك عقب نزولك من محل سكنك اليوم؟

ج: محل الفراخ.