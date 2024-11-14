برايفيت ماساج.. كيف استدرجت عصابة "بقال" لسرقته بدار السلام؟



كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة خطف وسرقة "بقال" في منطقة دار السلام، عن مفاجأة في أقوال المجني عليه، حيث تبين أنه تم استدراجه عبر إعلان على "فيسبوك".

وحصل "مصراوي" على نسخة من أقوال المجني عليه "حسن خليل" في القضية رقم 232 لسنة 2023، والتي أشار فيها إلى تفاصيل استدراجه وسرقته.

وذكر المجني عليه في التحقيقات أنه شاهد إعلانًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "برايفت مساج"، وتضمن الإعلان رقمًا للتواصل. وبعد الاتصال بالرقم، رد عليه شخص يُدعى "يوسف"، وتم الاتفاق على جلسة تدليك في منطقة دار السلام.

وتابع "خليل" تفاصيل شكواه، قائلًا إنه في نفس يوم الاتفاق، الساعة 10 مساءً، وصل إلى المكان المتفق عليه، وهو سنترال دار السلام، حيث أخبره الشخص بوجود آخر يدعى "زين" سيقابله أمام السنترال ليأخذه إلى مركز التدليك. وأضاف أنه كان يركب دراجة نارية ("موتوسيكل")، فصعد خلفه حتى وصلا إلى المركز. وعند الوصول، صعدا إلى الطابق الثاني، حيث فتح "زين" الشقة بالمفتاح وقال له: "اتفضل ادخل."

وأضاف المجني عليه أنه فور دخوله الشقة تفاجأ بوجود شخصين في انتظاره، حيث بادره "كريم" بضربة، قائلاً له: "اقعد"، ثم دفعه حتى سقط على الأرض. وهددوه قائلين: "انت اللي هتحدد معاملتك، هتطلع بكل اللي معاك بالأدب مش هنلمسك، يا هنعوّرك." وأوضح أنه كان يحمل حقيبة بداخلها مبلغ 4000 جنيه وثلاثة هواتف محمولة، فاستولوا عليها.

واستطرد "خليل" موضحًا أن المتهمين أجبروه على فتح الهواتف المحمولة والمحفظة الإلكترونية التي كانت تحتوي على 300 جنيه، ليقوم بتحويل هذا المبلغ إلى رقم خاص بهم. ثم قالوا له: "المبلغ قليل، كلم حد يبعت لك 10000 جنيه." تواصل مع شخصين، قام أحدهما بتحويل 7000 جنيه، والآخر 3000 جنيه إلى محفظته الإلكترونية، ليحول كامل المبلغ بعد ذلك إلى نفس الرقم الخاص بهم. وأخيرًا، قام المتهمان "كريم" و"محمد" بتوصيله عبر الدراجة النارية إلى موقف الميكروباص، ليعود إلى منزله.