بالصور.. النيابة الإدارية تُعاين مستشفى كفر الدوار العام للتحقيق في انتهاكات مهنية

تقارير الحشيش لا تثبت القصد الجنائي للاعب.. ماذا جرى في جلسة محاكمة

كتب - محمد الصاوي:

نفذت النيابة الإدارية بكفر الدوار، بتكليف من المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، معاينة لمستشفى كفر الدوار العام اليوم الخميس، وذلك ضمن تحقيقات جارية حول مقطع فيديو أظهر طبيبة نساء وتوليد بالمستشفى متورطة في انتهاكات لحقوق المرضى ومخالفة لآداب المهنة.

قاد المعاينة المستشار عاطف الشواربي، مدير نيابة كفر الدوار، برفقة فريق من النيابة ضم الأساتذة تامر الصفتي والحسن الصياد، ورافقهم أعضاء لجنة فنية من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، والتي شملت مدير إدارة الرعاية الحرجة، مدير إدارة المراجعة الداخلية، استشاري نساء وتوليد، ومدير إدارة الحضانات، بالإضافة إلى عضو من الشؤون القانونية.

وشملت إجراءات اللجنة فحص سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفاتر تذاكر قسم الاستقبال، وتقارير الشرطة لشهر نوفمبر ٢٠٢٤، وتم التحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص.

كما جرت معاينة قسم الحضانات وتفقد الحالات المسجلة به، وجرى تكليف أعضاء اللجنة بفحص السجلات وإعداد تقرير عاجل للنيابة.

كما وجهت النيابة الإدارية إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بزيارة العيادات الخاصة التي كانت تعمل فيها الطبيبة قيد التحقيق بمدينة كفر الدوار، لفحصها والتأكد من استيفاء التراخيص والاشتراطات القانونية لمزاولة المهنة.