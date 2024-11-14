خناقة الأسطي والتباع.. قرار من الجنايات في "جريمة كرداسة"



كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور، بمحكمة جنوب الجيزة، جلسة محاكمة تأجيل محاكمة تباع ـ ميكروباص لاتهامه بقتل معلمه بالسكن كون الأخير تدخل إلى جلسة 9 فبرايرالمقبل، لسماع شاهد الإثبات الأول ومرافعةالدفاع، والادعاء بالحق المدني.

عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي و إبراهيم محمد أمين، سكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "محمد .ع" في القضية 13367 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6513 لسنة 2023، في اليوم الثالث من أكتوبر2023، بدائرة مركزشرطة كرداسة محافظة الجيزة، قتل المجني عليه "مجدي إبراهيم حيطة" عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، فخلف سابق بينه وبين المجني عليه فبيت وعقد العزم المصمم على الخلاص منه وتحين فرصة نشوب مشادة كلامية بينها، وما أن تهيأ له الظرف حتى استل سلاح أبيض "سكين"، وباغته ضربا بأن كال له ضربات قاسيات متتاليات، استقرت بمواضع قاتله بجسده، قاصدًا قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أنه نشبت مشادة بين المتهم"محمد" ووالده "عبد الحليم" فتدخل المجني عليه"مجدي" لفضها كون على إثر صلة القرابة التي جمعته، كون المتهم يعمل معه على السيارة بالأجرة، إلا أن ذلك لم يلق قبولاً لدى المتهم فتشاجر مع المجني عليه"مجدي" واستل سكينا وانقض عليه بأن كال له عدة طعنات بأماكن متفرقة منجسده محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه.

وتابعت تحقيقات النيابة أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن إصابات المجني عليه "مجدي إبراهيم "، بالصدر والبطن كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة أيّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل سلاح أبيض "سكين"، حيث تعزي الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر والبطن وما أحدثته من قطع الأمعاء ونزيف دموي إصابي غزير وماضاعفها من تسمم جرثومي بكتيري بالدم.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامٍ العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أجلت الجلسة للمرافعة ومناقشة شهود الإثبات.