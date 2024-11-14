دفاع المتهم بقتل شخص في مدينة نصر: ظن أنه دجال ويعاني من اضطراب نفسي

كتب- أحمد عادل

استمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة دفاع المتهم "محمد س." فرارجي، على حكم استئنافه بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل شخص في مدينة نصر، لظنه أنه دجال.

وقال عمرو جمعة المحامي، أن موكله كان يعاني من الاضطراب النفسي أثناء ارتكابه الجريمة، وهو ما جاء في شهادة مأمور الضبط القضائي بعد القبض على المتهم كان يهزي بكلمات غير مفهومة.

وتابع دفاع المتهم، إن تقرير مستشفى العباسية قال أن موكله لا يعاني من أي أمراض نفسية، وهو ما يناقض أقوال مأمور الضبط القضائي، واعترافات المتهم أنه ارتكب الجريمة ظنًا منه أنه دجال.

وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، بمعاقبة المتهم "محمد س." بالسجن المؤبد لإدانته بقتل المجني عليه "مبروك بدوي"، والشروع في قتل المجني عليه "أحمد ممدوح" في مدينة نصر.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم "محمد س." لأنه قتل المجني عليه "مبروك ب."، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية و عقد العزم على قتله بطعنات متفرقة بالجسد مستخدمًا سلاح أبيض سكين.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم، شرع في قتل المجني عليه "أحمد م." وإصابته بجروح متفرقة بالجسد، الي أنه قد خاب مقصده لسبب لا دخل فيه وهو علاج المجني عليه.