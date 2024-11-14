الداخلية تكشف حقيقة وفاة سجين بعد تعذيبه داخل قسم شرطة بالبحيرة

كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات وفاة نجلها داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن البحيرة بزعم تعرضه للتعذيب.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور (سبق اتهامه في 8 قضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – سلاح أبيض"، ومحكوم عليه بالحبس لمدة عامين في قضية "سرقة".

وأوضح المصدر، أنه بتاريخ 8-8-2024 تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم وتم عرضه على النيابة العامة في الحكم الصادر ضده، وبتاريخ 18-8-2024 شعر المحكوم عليه المذكور بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه توفى.

وبسؤال أهلية المتوفى ونزيلين بذات الغرفة في حينه قرروا مضمون ما سبق ولم يتهموا أحد أو يشتبهوا في وفاته جنائياً، وورد تقرير الطب الشرعي يتضمن أن الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

وأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبني ادعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.