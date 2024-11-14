القبض على ٦٠ متهماً في حملات أمنية مكثفة لضبط تجار الكيف والسلاح

كتب- علاء عمران

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديريات أمن أسيوط وأسوان حملات أمنية مكثفة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، إضافة إلى استهداف الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

مخدرات وسلاح في أسيوط

في أسيوط، أسفرت الحملة عن ضبط ٣٧ قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، شملت العثور على ٨ بنادق آلية، و١٣ بندقية خرطوش، و٢٠ فردًا محليًا، إضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وذلك بحوزة ٣٧ متهماً، من بينهم ١٥ شخصًا لهم معلومات جنائية سابقة. كما تم ضبط ١٠ قضايا تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، شملت ٥.٨ كيلوجرام من الحشيش، و٢.٧٦ كيلوجرام من البانجو، وكمية من الهيروين والشابو، وعدداً من الأقراص المخدرة، بحوزة ١٠ متهمين. كما تم تنفيذ ٢٩٨ حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبطية ناجحة

في أسوان، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط ٣ قضايا اتجار في المخدرات، شملت ٧.٢ كيلوجرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدري الهيروين والشابو بحوزة ٤ متهمين. كما تم ضبط ٥ قطع من الأسلحة النارية غير مرخصة، تضمنت بندقيتين خرطوش و٣ أفراد محلية وعدداً من الطلقات مختلفة الأعيرة. كذلك، نفذت الأجهزة الأمنية ٨١٥ حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مخدرات وسلاح

وفي دمياط، ضُبط ٤ قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وعُثر على ٧.٢٥ كيلوجرام من الحشيش، و١٢.٥ كيلوجرام من البانجو، و٨ كيلوجرام من الهيدرو، إضافة إلى كمية من الهيروين. كما تم ضبط ٣ قطع أسلحة نارية غير مرخصة، تمثلت في ٣ فرد محلية وعدداً من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة ٦ متهمين.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وباشرت النيابة التحقيق.