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الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

02:16 م الخميس 14 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:


اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية، بعد الكشف عن نشاطهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية.


وسعى المتهمون إلى إخفاء مصادر أموالهم غير القانونية وإضفاء صبغة مشروعة عليها.


وخلال حملة مكثفة استمرت لمدة أسبوع، تمكنت الوزارة من ضبط عدة قضايا مرتبطة بغسل الأموال، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 250 مليون جنيه.


جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية غسل الأموال قضايا غسل أموال
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