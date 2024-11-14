محاولة تعدي في بيت مهجور.. الأمن يكشف ملابسات واقعة "فتاة المنتزة"

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد العناصر الإجرامية قيام رجال الشرطة بالإسكندرية بضبط شقيقه "دون وجه حق".

في التفاصيل، رصدت أجهزة الأمن مقاطع فيديو نشرت عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها عنصر إجرامي يدعي أنه تم القبض على شقيقه من قبل رجال الشرطة في الإسكندرية دون مسوغ قانوني. وعلى الفور، تم تشكيل فريق للتحقيق في الواقعة وتحديد هوية الشخص الذي أطلق تلك الادعاءات.

وبعد فحص الفيديوهات، تبين أن الشخص الذي قدم البلاغ هو عاطل مقيم في دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وقد سبق اتهامه في 23 قضية، أبرزها: "بلطجة، قتل عمد، سرقة، تزوير، مخدرات، سلاح أبيض"، كما أنه محكوم عليه في قضية "ضرب وسلاح أبيض".

وتبين من التحقيقات أن الادعاء كان غير صحيح، حيث أكدت التحقيقات أن الحقيقية هي كما يلي: في 27 أكتوبر الماضي، تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من بعض الأهالي الذين سمعوا صوت استغاثة من فتاة مقيمة في نفس دائرة القسم. وأفادت الفتاة أنها تعرضت لمحاولة اعتداء من شخص قام باصطحابها قسرًا إلى عقار مهجور.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيق صاحب الحساب، الذي اتضح أنه عاطل ومحكوم عليه في 9 قضايا، أبرزها: "ضرب، سرقة، مخدرات، خطف، سلاح أبيض". كما كان بحوزته سلاح أبيض وكمية من المخدرات (حشيش)، ودراجة نارية، ومبلغ مالي.

أثناء التحقيق، اعترفت الفتاة أنها كانت في مشادة مع خطيبها، وأن شقيق صاحب الحساب تدخل مع آخر لإنهاء الخلاف، وزعم أنه سيصطحبها إلى منزلها، لكنه استدرجها إلى مكان الواقعة وحاول الاعتداء عليها تحت تهديد السلاح الأبيض.

بمواجهة المتهم، اعترف بما نُسب إليه من ارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

كما تم ضبط الشخص الذي قام بتداول الادعاءات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحوزته سلاح أبيض، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أيضًا.