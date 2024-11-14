زحام بالكورنيش وكوبري أكتوبر.. تعرف على أماكن الكثافات المرتفعة في القاهرة والجيزة



كتب- علاء عمران:

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس ازدحامًا مروريًا كثيفًا، بالتزامن مع حركة تنقل الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم. وانتشر رجال المرور بكثافة على الطرق الرئيسية والميادين لتسهيل حركة السير وتخفيف الاختناقات.

وتباطأت الحركة على كورنيش النيل من كوبري الساحل باتجاه وسط البلد، وعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج من الزراعي حتى نفق السلام، وداخل النفق للقادمين من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك أعلى دائري المريوطية للمتجهين من الصحراوي نحو مناطق الجيزة.

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على كوبري أكتوبر من صلاح سالم باتجاه رمسيس بسبب زيادة الأحمال، وكذلك في الاتجاه المعاكس من رمسيس إلى غمرة. وشهد طريق صلاح سالم كثافات مرورية من كوبري الفردوس حتى كوبري الطيران، ومن كوبري الجلاء باتجاه المرغني. وظهرت كثافات مرورية على طريق المحور من ناهيا باتجاه ميدان لبنان، وسط تواجد مروري مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

كما شهد كوبري 15 مايو باتجاه وسط البلد كثافات مرورية مرتفعة، وكذلك طريق الكورنيش من أركاديا إلى ماسبيرو، وكورنيش المعادي باتجاه الطريق الدائري. وظهرت أيضًا كثافات على طريق الأوتوستراد من الدائري حتى شق الثعبان.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بطريق الأوتوستراد من المعصرة حتى الدائري، وكذلك من الوصلة إلى البساتين، وعلى طريق السويس من الدائري باتجاه الأوتوستراد، وعلى الأوتوستراد من المنشية إلى القلعة. وتباطأت حركة المرور على مطلع كوبري السيدة عائشة للقادمين من مجرى العيون باتجاه القلعة ووسط المدينة، مع تواجد مروري مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات القادمة من الجيزة باتجاه وسط البلد، وأخرى في الاتجاه المعاكس بسبب زيادة الأحمال المرورية، وكذلك بالنسبة للمتجهين من ميدان التحرير نحو مدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة. وظهرت كثافات مرورية متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وميدان رابعة حتى الطريق الدائري.

شهد نفق الأزهر تباطؤًا في حركة المرور للقادمين من صلاح سالم باتجاه ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادمين من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. كذلك، ظهرت كثافات مرورية متحركة على المسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة والعباسية، وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر حتى منطقة أحمد سعيد.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادمين من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وازدادت الكثافات باتجاه منطقة بين الجبلين وصولًا إلى منطقة ١٥ مايو بسبب زيادة مرور سيارات النقل الثقيل، وكذلك المتجهين إلى شارعي عباس العقاد. كما ظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجهين من نفق السلام نحو الطريق الزراعي وصولًا إلى الأقاليم، وظهرت كثافات في شارع صلاح سالم وشارع الطيران بالتزامن مع دخول الموظفين إلى مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

وفي طريق الكورنيش من المعادي وصولًا إلى وسط البلد، ازدادت الكثافات، وامتدت من أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو خلال دخول الموظفين، إلى جانب بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية ومحور النصر حتى المنصة، وشارع عباس العقاد وشارع الطيران، وأماكن إغلاق الإشارات بالميادين مثل ميدان التحرير، وميادين روكسي ورابعة العدوية.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للقادمين من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك للقادمين من صلاح سالم باتجاه نفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية مع تباطؤ حركة السيارات أعلى كوبري ١٥ مايو في الاتجاهين للقادمين من وسط البلد باتجاه المهندسين.

أما طريق الواحات، فقد شهد بعض الكثافات المرورية المتقطعة، مع انتظام حركة السيارات للقادمين من الطريق الدائري باتجاه مناطق دريم، وظهرت كثافات متحركة للقادمين من مناطق الفردوس وصولًا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، كما تباطأت حركة السيارات للقادمين من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولًا إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم حتى منطقة الأعمال.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة عند نزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، مع تباطؤ حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للقادمين من الطريق الصحراوي وصولًا إلى مناطق الجيزة، وكذلك على طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور التنسيق الكامل مع إدارات المرور المختلفة لمتابعة حركة السيارات على الطرق، حيث يتم رصد الأوضاع عبر كاميرات المراقبة المنتشرة. وتعمل الأوناش المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية على التدخل الفوري لرفع أي عوائق، سواء كانت حوادث أو أعطالًا، لضمان استمرار حركة السير بسلاسة.